Nuove famiglie e scuola Serve uno scatto

(Di domenica 29 settembre 2024) Parsi La famiglia è la prima “agenzia-risorsa” affettiva, educativa, di accoglienza, di cura, di guida per chi viene al mondo e, suo malgrado, è chiamato a far parte della comunità umana del Paese in cui nasce. È opportuno valutare con quale modalità, oggi, in Italia, quei nuclei familiari si formano, si sviluppano, si consolidano , si sfaldano. Già con il libro “Se non ti amo più” ovvero “Quando lasciarsi bene diventa una risorsa anche per i figli” (Mondadori, 2017) avevo sottolineato elencandole, le “varianti” familiari connesse alle trasformazioni in atto nelle “”. Alle “tradizionali”, da considerarsi ormai un 20% in rapporto alle altre, avevo aggiunto “leallargate”, ovvero i nuovi nuclei, spesso con nuovi figli che si formano dopo la separazione e/o il divorzio degli ex coniugi.