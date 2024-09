Modena Quante assenze con la Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Se ladoria si presenta al Braglia senza tifosi, ill’aspetta con i giocatori contati. Gli indisponibili sono ben otto (Gerli, Paulo Mendes, Battistella, Defrel, Di Pardo, Gliozzi, Ponsi e Alberti), inoltre c’è Caso neppure a mezzo servizio. Ma Bisoli non si lamenta. "Con le indisponibilità ci devo convivere. Quattro infortuni per cause traumatiche non li potevo mettere in preventivo, gli altri dipendono dall’aver chiesto ai giocatori di disputare tante partite quando non erano ancora pronti perché in estate non erano con noi in ritiro. Non mi piango addosso, lesono tante ma dobbiamo giocare una partita. Degli indisponibili posso recuperarne solo uno, Caso, che mi ha dato la disponibilità per venire in panchina e giocare una ventina di minuti. Abbiamo un gruppo valido, che saprà sopperire alle". Sul 4-2-3-1. "Credo che il modulo rimanga lo stesso.