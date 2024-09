Matthew Modine | Le sceneggiature? La prima a leggerle è mia moglie!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Da Stanley Kubrick a Christopher Nolan, la star di Full Metal Jacket e Stranger Things a ripercorso la sua carriera davanti al pubblico del Lucca Film Festival presentando il suo nuovo film The Martini Shot. Il primo aggettivo che viene in mente osservandoè 'pacato'. Riflessivo, quasi ascetico, mai una parola di troppo, l'atteggiamento del divo americano riflette l'esistenza che ha condotto e i suoi valori. Ecologista, anti-militarista, l'interprete di Full Metal Jacket scorrazza per le vie di New York, dove vive con la famiglia, in bicicletta sostenendo che questo mezzo di trasporto salverà il mondo. Quando gli viene chiesto a cosa pensa alla fine della giornata risponde placido: "Alla fine della giornata studio le battute per il giorno successivo, mi preparo con attenzione. La mia vita non è così glamour". Il Lucca