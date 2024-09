Mattarella e Steinmeier depongono una corona a Marzabotto per l' 80esimo anniversario dell' eccidio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2024 “Sbagliamo se pensiamo che il razzismo, l'antisemitismo, il nazionalismo aggressivo, la volontà di supremazia, siano di un passato che non ci appartiene. Quanto accade ai confinia nostra Unione Europea suona monito severo. I fantasmi'orrore non hanno lasciato la storia“. Lo ha detto il Presidente Sergionel suo discorso tenuto a Monte Sole a. Il Presidente è intervenuto insieme al Presidentea Germania, Frank-Walter, in occasionee celebrazioni per l'ottantesimoa strage di. Nel 1944 tra il 29 settembre e il 5 ottobre le truppe naziste guidate dal maggiore Walter Reder trucidarono 770 civili. Tra le vittime anche donne, bambini e anziani nei territori tra i comuni di, Grizzana Morandi e Monzuno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev