MarzabottoSteinmeier | Chiedo perdono

(Di domenica 29 settembre 2024) 15.06 "Oggi sono qui davanti a voi come Presidente Federale tedesco e provo solo dolore e vergogna. Mi inchino dinnanzi ai morti. A nome del mio Paese oggi vi". Lo ha detto il presidente tedesco Steinmeier, a Marzabotto. "Che io possa parlare qui oggi è possibile solo perché voi tutti avete concesso a noi tedeschi la riconciliazione. Che preziosissimo dono!", ha poi sottolineato nel suo intervento in italiano. "Mai più, questo è l'imperativo morale che deve guidarci ora e per sempre".