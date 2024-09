Maratona Berlino 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming running

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Sta per terminare l’attesa per ladi: ecco tutte le informazioni per seguire la gara. Grande attesa per la 50esima edizione della celebre corsa sul velocissimo percorso di 42,197 km tra le strade della città tedesca, che anche quest’anno promette tanti record. Il tracciato, infatti, è uno dei più piatti al mondo: sono solo 73 i metri di dislivello. Non ci saranno i grandi protagonisti degli ultimi anni, Eliud Kipchoge e Kenesisa Bekele (autori di nove record maschili e quattro femminili lungo il percorso della capitale tedesca), entrambi reduci dalle Olimpiadi di Parigi