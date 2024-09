Luna Rossa sfortunata coincidenza | problema alla randa e subito viene data la partenza dopo una giornata di rinvii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)ha dovuto fare i conti con un gravetecnico durante la terzadella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Sulla barca italiana si è infatti rotta una stecca nella parte alta della, ovvero la vela posteriore, e il componente in carbonio ha iniziato a bucare la tela, costringendo così Team Prada Pirelli a iniziare la sostituzione di uno degli elementi di riferimento in questo sport. Si è materializzata una. Gara-3 era stata rinviata progressivamente di cinque minuti in cinque minuti a causa del forte vento che soffiava a Barcellona, con raffiche da 22-24 nodi e dunque superiori al limite massimo di 21,5 imposto dal regolamento per fare partire una regata.