Louis Vuitton Cup quarta regata a Luna Rossa | 2-2 con Britannia

(Di domenica 29 settembre 2024)vince ladella finale dellaCip contro Ineose si porta in partita sul 2-2. Splendida reazione dell’equipaggio italiano dopo la sconfitta a tavolino precedente per la rottura della randa. Sulle acque di Barcellona il team Prada ha vinto la partenza e Ineos gli è stata costantemente alle calcagna, senza mai darle tregua. Non impeccabile l’ultima bolina diche ha consentito agli avversari di ridurre lo svantaggio da 450 a 120 metri. Ma il team italiano è riuscito a controllare nell’ultimo lato di poppa i tentativi di attacco del britannico Ben Ainslie che ha provato una serie di strombate per ribaltare il match perso per appena 4?.squalificata prima delle terzaUn problema tecnico perÂprima della partenza della terzaaveva determinato la squalifica dell’imbarcazione italiana.