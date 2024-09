Le suore di via Ofanto compiono 60 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) La scuola paritaria Cuore Immacolato di Maria di viaspegne 60 candeline. Una scuola che in questi lunghiha visto cambiare pelle alla zona diventando sempre più multietnica. "Siamo sempre stati una realtà aperta al cambiamento – ha detto la direttrice, suor Stefania Pannacchione – : qui abbiamo quasi il 50 per cento di alunni di origine cinese. I loro genitori sono consapevoli del nostro progetto educativo, sanno che offriamo un’istruzione cattolica e per loro va bene così. Siamo un piccolo laboratorio di inclusione". I festeggiamenti per le sessanta candeline si sono svolti in occasione del secondo raduno degli ex alunni e dei settant’di professione religiosa di suor Agnese, altra colonna portante del Cuore Immacolato di Maria che accoglie oltre 200 iscritti dal nido fino alla primaria. Insomma, una festa nella festa.