La freddezza di Vico premia i Blacks

(Di domenica 29 settembre 2024) AZ Pneumatica Saronno 67Faenza 81 AZ PNEUMATICA SARONNO: Pellegrini 11, Nasini, Negri, Quinti 8, De Capitani 7, Tresso, Giulietti 8, Canton ne, Maspero 12, Beretta 17, Tolotti ne, Mariani ne. All.: GambaroFAENZA: Ndiaye, Poletti 9, Calbini 5,12, Naccari, Zangheri 5, Poggi 18, Tartaglia ne, Dincic 13, Sirri ne, Cavallero 13, Fragonara 6. All.: Garelli Arbitri: Mariotti - Pulina Note. Parziali: 19-21; 37-38; 54-59. Tiri da 2: Saronno: 16/35, Faenza: 24/42; tiri da tre: Saronno: 7/32, Faenza: 4/24; tiri liberi: Saronno: 14/18, Faenza: 21/31; Rimbalzi totali: Saronno: 39, Faenza: 49. Uscito per falli: Beretta Buona la prima per i. I faentini sbancano il campo di Saronno giocando un match dai due volti, iniziandolo in maniera contratta per poi prendere in mano il gioco, quando mettono in campo la loro maggiore qualità ed esperienza.