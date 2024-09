Inter-Stella Rossa conferme per Inzaghi La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ha chiuso la gara contro l’Udinese in positivo. I nerazzurri hanno vinto 3-2 in Friuli e adesso si prepareranno per la seconda giornata di Champions League contro la– Archiviata la vittoria contro l’Udinese in Serie A, in casasi pensa alla sfida di martedì sera in Champions League contro la. I nerazzurri giocheranno in casa nella seconda gara del nuovo formato europeo dopo il pareggio a Manchester contro il City di Guardiola. Simonesi affiderà in attacco al duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram: l’argentino ieri è tornato finalmente al gol dopo mesi di stop. In difesa, oltre a Sommer che sarà tra i pali ci saranno Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sugli esterni, oltre a Dimarco spazio a Denzel Dumfries, in vantaggio su Matteo Darmian.