Il Napoli batte il Monza 2-0 ed è primo in classifica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Quarta vittoria stagionale per il. Il 2-0 rifilato alregala agli uomini di Antonio Conte il primato solitario in, con la Juventus a -1 e la coppia Inter-Milan a -2. Decisive le reti di Politano e Kvaratskhelia neltempo che hanno praticamente indirizzato il match. I biancorossi di Nesta, salvo qualche sporadica iniziativa, non sono riusciti a limitare una squadra straripante neltempo e in gestione nella ripresa. Nel prossimo turno ci sarà la seconda gara consecutiva al Maradona per gli azzurri che ospiteranno la rivelazione Como, ilinvece accoglierà la Roma, reduce dalla vittoria col Venezia. Tre sconfitte e tre pareggi, servirà una svolta decisiva per i brianzoli per uscire dalle sabbie mobili. I padroni di casa hanno dominato il match sin dai primi istanti.