Gerry Scotti batte Pino Insegno! Reazione a Catena allo sfascio | gli ascolti

(Di domenica 29 settembre 2024) Come rivelano glitv di ieri sabato 28 settembre 2024, nella fascia del preserale La Ruota della Fortuna condotta daha superatodi. Un risultato sorprendente, soprattutto considerando che il game show di Canale 5 era in replica, mentre quello di Rai1 era inedito. Secondo i dati Auditel,– L'Intesa Vincente su Rai1 ha raccolto 1.784.000 spettatori, pari al 16% di share. Nella sua parte principale, il game show ha registrato un ascolto di 2.846.000 spettatori con uno share del 20.4%. La replica de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha intrattenuto 1.906.000 spettatori (18.3%) nella sua fase iniziale, per poi arrivare a 2.733.000 spettatori e un 20.7% di share nel programma,ndo così il diretto competitor. Il successo de La Ruota della Fortuna è un segnale forte per la televisione.