Elezioni in Austria | si teme la valanga dell’estrema destra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) Urne aperte in, domenica 29 settembre. Si svolgono leparlamentari che, secondo le previsioni, potrebbero portare a una chiara vittoria. Stando agli ultimi sondaggi, il Fpo, il Partito della libertàco anti-immigrazione, potrebbe diventare il primo partito. I socialdemocratici sono dati non oltre il terzo posto. Attualmente inc’è un Governo di coalizione formato dal Partito popolare di Centroe dai Verdi. Il cancelliere è Karl Nehammer, leader del Partito popolare. Sono circa 6,35 milioni i cittadini chiamati al voto per lepolitiche generali: i seggi chiuderanno alle 17, quando sono attese le prime proiezioni dei risultati. Il capo del (Fpo) Herbert Kickl.