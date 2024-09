Dimarco un settembre da urlo! Ora nel mirino Inter-Stella Rossa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Un mese dimolto importante per Federico, considerando sia l’che la Nazionale. Ora c’è la Champions League con la. PROTAGONISTA – Un mese dipiù che positivo per Federico, che ieri ha realizzato un assist al bacio per far sbloccare capitan Lautaro Martinez. Il laterale nerazzurro, dopo aver segnato il suo primo gol stagionale con la maglia dell’nel derby, ieri a Udine si è ripetuto disputando un’altra grande partita. Niente marcatura personale, ma appunto suo l’ultimo passaggio che ha permesso a Lautaro di ritrovare il gol dopo 141 giorni (l’ultimo a Frosinone lo scorso 10 maggio). Quella di ieri è stata l’ultima partita disia per l’che per lo stesso, il quale è stato autentico protagonista del nono mese dell’anno. E non solo con la maglia dell’