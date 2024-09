Chianciano Recupero dell’ex area Fiat si parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "Ho sempre creduto nel mio paese. Sono fiero di poter finalmente presentare pubblicamente il mio progetto, costruito in collaborazione con un importante studio di architettura umbro, che grazie ad un famoso gruppo commerciale, che c’ha creduto dal primo istante, finalmente sorgerà in un punto nevralgico diTerme (Mezzomiglio-Ex)", spiega Gianluca Palazzi. "Un progetto che non pensa soltanto a rinvigorire il lato commerciale e darà nuovi posti di lavoro ma che, grazie alla sua architettura, pensa anche al benessere dei cittadini, elimina più di 2500 metri quadrati di eternit – prosegue in un posto su Facebook –, collega due zone da sempre separate e aggiunge un giardino attrezzato di quasi 1000 mq accessibile anche da viale Di Vittorio".