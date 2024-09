Camporota missione sicurezza | Percezioni da non sottovalutare In città c’è un grande senso civico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Ai tempi del liceo voleva diventare scrittrice, o almeno giornalista. Poi la vita l’ha portata su altre strade. Vinto un concorso al ministero dell’Interno, ha iniziato una lunga carriera culminata nel ruolo di prefetto, prima a Rimini e negli ultimi anni a Modena. Oggi, a 65 anni, Alessandraapre un capitolo diverso: assessora allaurbana integrata, con deleghe che spaziano dalla polizia locale all’integrazione e cittadinanza, dal terzo settore alla coesione sociale. "Chiamatemi come volete, ma non eccellenza", diceva ai collaboratori. Un invito alla semplicità e concretezza che delinea i suoi tratti distintivi: "Vivo di curiosità e interesse per gli altri, il lavoro mi appassiona". Si è gettata a capofitto nel nuovo incarico, ha preso casa a Modena a ridosso del centro e nel week end rientra a Roma, dove vive il marito e mantiene le radici familiari.