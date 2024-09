Brasile il Paese che ha sfidato Musk bloccando X | può accadere anche in Italia?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) Da quando Elon, l’uomo più ricco del mondo, ha comprato Twitter, 2 anni fa (ottobre 2022), molte cose sui social media stanno cambiando. Twitter non si chiama più così, bensì X, ed è pieno – non meno di prima – di spam, fake news e account falsi e truffaldini. Eppureaveva posto la questione della pulizia dagli account spam come una delle condizioni irrinunciabili affinché potesse rilevare Twitter dai precedenti proprietari. Ma tant’è. Paladino della libertà di espressione a tutti i costi e arcinemico di tutto ciò che puzza di censura,è oggi il padrone di un X strapieno di odiatori, complottisti, bugiardi, seminatori di fake news e account-bot fasulli e prezzolati.