Bentornato Cremonini Che sorpresa Damiano solista Bocciati Pausini e Zucchero – Le recensioni delle nuove uscite

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo la pausa per il Festival di Open si torna all’ascoltoitaliane. In quindici giorni, discograficamente parlando, è successo di tutto. È tornato Cesarecon un pezzo che conferma il suo status assoluto, è tornato Brunori SaS con il suo cantautorato poetico e sociale e, a questo proposito, è tornata (bene) anche Fiorella Mannoia. Sono tornati i Negrita con il loro rock che non fa sconti, sono tornati alla grande anche i ragazzi de La Rappresentante di Lista e i Fask, sono tornati con la solita immaginifica visione anche i Post Nebbia ed è tornato perfino Achille Lauro con una ballad tutto sommato buona. È strepitoso invece il debuttodiDavid, questa Silverlines è una perla. Bene anche i Pop X, Napoleone, Davide Shorty e i Fitness Forever, anche loro accompagnati al rientro da Calcutta.