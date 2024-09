ATP Shanghai Luca Nardi approda nel tabellone principale | tanti italiani presenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Non sono pochi i forfait in vista del Masters1000 di(Cina), in programma dal 2 al 13 ottobre. Dopo la defezione del vincitore dell’anno scorso, Hubert Hurkacz, sono arrivate le rinunce dell’ungherese Fabian Marozsan e dei tedeschi Jan-Lennard Struff e Daniel Altmaier. Un main draw, quindi, in evoluzione che risente chiaramente di queste comunicazioni. Assenze che hanno permesso a, out dal, di rientrarvi e andando a unirsi agli altri tennisti nostrani iscritti. Il riferimento è a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e a Fabio Fognini. Tuttavia, anche nel gruppo tricolore ci potrebbero essere dei cambiamenti.