X Factor Achille Lauro seda una rissa tra il pubblico Agnelli | Mai vista una roba così da matti – VIDEO

(Di sabato 28 settembre 2024) Xnon vuol dire solo musica, bensì un vero e proprio show televisivo. E, come in tutti gli show, a volte accadono siparietti che diventano virali sui social. È il caso di un recente episodio che ha coinvolto una spettatrice del, uno dei giudici del programma televisivo (insieme a Jake La Furia, Manuele Paola Iezzi). Durante la puntata di Xandata in onda lo scorso giovedì 26 settembre, tra un’audizione e l’altra, a un certo punto una signora ha iniziato a gridare, catturando l’attenzione di tutti i presenti. Compresi i giudici. Paola Iezzi ha domandato: “Cos’è successo? Sto male“. Anche Jake La Furia è intervenuto: “È come in discoteca.. dai, però, se continua le verrà uno scoppione, con calma”.