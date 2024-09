Ultime Notizie Roma del 28-09-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente leche arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale di Eboli stato ucciso ieri nel attacco aereo a Beirut l’annuncio arriva dall esercito israeliano e tacchi di Israele in Libano Sì ma non risposta da meno 5 raggi provenienti dal territorio libanese La maggior parte dei quali è stata intercettata nella notte sono proseguiti ride su Beirut che hanno colpito Tra l’altro impianti di produzione di armi di hezbollah assemblea generale ONU Netanyahu attaccato tiran Israele stato costretto a difendersi su 6 fronti tutto inutili dall’iran e se c’è attaccatevi colpiremo Tirana condannato l’attacco israeliano ha sconfitto in Ucraina continuano gli attacchi russi assumi a seguito di un bombardamento russo con droni in un ospedale locale 6 persone sono ...