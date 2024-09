Tutelare la biodiversità Ecco Urban Nature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arriva. Nell’ambito delle iniziative di Citizen Science organizzate dal Comune di Capannori per rendere i cittadini e gli studenti, partecipi della conoscenza e della raccolta di informazioni scientifiche, oggi alle 10 in piazza Moro, di fronte al Municipio, prosegue il progetto "LapeMaia" di mantenimento di aree verdi con erbe alte e fiori per gli impollinatori al quale hanno aderito anche molti privati, lasciando spazi incolti nei propri giardini. "La tutela dellain città non è solo una necessità, ma un impegno collettivo che coinvolge giovani, associazioni del territorio e amministrazioni - spiega l’assessora all’ambiente del comune di Capannori, Claudia Berti -. Lavorare insieme per proteggere la natura nelle nostre città significa costruire, oggi, un futuro in cui ogni ecosistema possa coesistere in armonia.