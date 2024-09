Superbike Nicolò Bulega conquista la Superpole ad Aragon! Bene Iannone e Petrucci 5 Razgatlioglu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)hato ladel Round di, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul tracciato iberico, l’alfiere della Ducati ha siglato il best time di 1:47.840, l’unico a infrangere il muro dell’1:48. Confermato, dunque, il feeling dell’emiliano che su questa pista aveva fattonel campionato Supersport dell’anno scorso. Un trionfo della Rossa questo time-attack, dal momento che sono ben quattro le Panigale V4R nei primi quattro posti. Oltre a, troviamo Andrea(+0.368), lo spagnolo Alvaro Bautista (+0.418) e Danilo(+0.474). Un quartetto ducatista che vorrà mettersi in evidenza in gara-1, che prenderà il via dalle ore 14.00. Il citato, da questo punto di vista, cercherà di fare la differenza per prendersi ancora più punti nei confronti di Toprak