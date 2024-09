Sport e sociale | prosegue la sinergia tra Chimera Nuoto e cooperativa TMA Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 –latraTMA. Le due realtà hanno rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa che, anche per la stagione 2024-2025, vedrà le vasche del Palazzetto delcontinuare a ospitare le attività di terapia multisistemica in acqua rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico o disturbi dello sviluppo. La ripartenza delle lezioni della TMAsta coinvolgendo quasi centoventi nuotatori e nuotatrici di tutte le età, dai bambini agli adulti, a cui viene proposto un percorso individualizzato e progressivo in cui l’acquisizione delle capacità tecniche diventa un veicolo per perseguire anche la socializzazione e l’inclusione in un gruppo.