Zelensky e Trump in Vaticano verso un cessate il fuoco e una pace duratura

cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congunti. Grazie, presidente Trump!". Così Volodymyr Zelensky su Telegram commenta il faccia a faccia in Vaticano con il presidente Usa. Quotidiano.net - Zelensky e Trump in Vaticano: verso un cessate il fuoco e una pace duratura Leggi su Quotidiano.net "Un buon incontro, abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr'occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, unilcompleto e incondizionato. Unaaffidabile eche impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congunti. Grazie, presidente!". Così Volodymyrsu Telegram commenta il faccia a faccia incon il presidente Usa.

