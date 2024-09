Quando si svolgono le regate 5 e 6 della Finale di Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa-Britannia | data e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Domenica 29 settembre sono in programma gara-5 e gara-6 delle Finali diCup, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand nel Match di America’s Cup. Protagoniste del confronto sonoe Ineos: il primo team che arriva a 7 punti conquista il pass per la competizione sportiva più antica al mondo. Domenica l’inizio delle(meteo permettendo) è previsto intorno alle 14:10. Da definire ancora l’seconda regata. Occhi puntati quindi su Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Senza dimenticare i cyclor: Enrico Voltolini e Bruno Rosetti sono i titolarissimi, mentre Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Paolo Simion e Luca Kirwan sono pronti ad alternarsi.