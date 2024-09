Paola Caruso a Verissimo | Danno permanente l’operazione non è riuscita | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) In lacrime,ha parlato del viaggio in America per poter dare una nuova opportunità al figlio. I medici l’hanno sottoposto a diversi esami e trattamenti, ma alla fine le hanno detto che ilsubito dal piccolo è ad oggi qualcosa di. Non c’è nulla da fare e anchefatta in Italia, che tentata di aiutarlo, non ha avuto l’effetto sperato. Ora l’unica cosa che resta è tentare un altro intervento in America che potrà dargli un po’ più di mobilità, ma che comunque non potrà guarirlo. Laha spiegato questi due anni difficilissimi per lei e per il piccolo. Per fortuna, al suo fianco, è giunto un uomo d’oro che la sostiene in tutto e per tutto.