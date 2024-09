Milano-Seregno cantieri fermi I commercianti chiedono i ristori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) "e attività commerciali ormai vicino all’emergenza". ConfCommercio Alta Brianza lancia il grido d’allarme sull’attuale situazione dei lavori per la realizzazione della nuova tranvia "". Per i rappresentanti di categoria, riuniti ieri nella sede di Desio, sta diventando sempre più concreto il rischio di danni e di chiusure dei negozi, "se si dovesse protrarre a lungo lo stallo deidella metrotranvia", come hanno ribadito in un comunicato. La richiesta è chiara: "subito ie chiarezza sui tempi dei lavori". Nei fatti, idella tranvia sono stati aperti più di un anno fa ma "in sostanza. Solo lavori sporadici, con pochissimi operai all’opera, e l’incubo per le imprese è diventato una drammatica realtà", precisa ConfCommercio Alta Brianza.