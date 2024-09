Milan Repubblica | la rasatura di Morata è in solidarietà ai bambini malati oncologici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Alvaroha deciso di tagliarsi i capelli a zero, con il compagno di squadra Theo Hernandez che ha mostrato in anteprima il nuovo taglio dello spagnolo, postando una foto sui propri profili social a pochi minuti dalla partita trae Lecce. Si è subito pensato ad una scommessa persa o ad uno scherzo tra amici, ma – come riportato da– il gesto del calciatore iberico ha un significato ben più nobile. L’attaccante, infatti, ha deciso di tagliarsi i capelli in un gesto dinei confronti dei, a cui fa spesso visita in ospedale. Nel corso dell’estate, aveva anche invitato una bambina malata di cancro ad unirsi ai festeggiamenti della Spagna campione d’Europa, facendole sollevare il trofeo appena collezionato dalla Roja.: ladiè inaiSportFace.