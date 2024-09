LIVE Milano-Conegliano 1-1 Supercoppa italiana volley femminile in DIRETTA | le venete cambiano marcia nel finale del secondo set 25-16

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-8 Out Sylla da zona 4 6-7 La fast appena accennata di Chirichella 6-6 Murooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaak 6-5 Mano out Cazaute da seconda linea 5-5 Mano out Sylla da zona 4 4-5 Muroooooooooooooooooo Lukasiiiiiiiiiiiiiiiik 4-4 Errore al servizio4-3 Muroooooooooooooooooo Heyrmaaaaaaaaaaan 3-3 Errore al servizio3-2 Mano out Cazaute da zona 2 2-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooooooosz 2-1 Diagonale di Haak da seconda linea 2-0 Vincente Daalderop da zona 4 1-0 Vincente Cazaute da zona 2 16-25 Diagonale vincente di Haak.