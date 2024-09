La ricetta di De Maria | | Basta con le ostilità Occorre integrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Andrea De(in foto), deputato Pd, fa il punto dopo l’episodio in piazza XX Settembre. Lo scontro politico si è già acceso, ma di cosa c’è bisogno concretamente? "Serve una consapevolezza comune. E per chi ha valori di sinistra è fondamentale capire che nella legalità si difendono i diritti dei ceti più deboli. Una battaglia che ho sempre combattuto, come quando ho chiesto una legislazione più efficace contro gli spacciatori". Il Pd ha avanzato delle richieste al governo, lanciando una raccolta firme. L’esecutivo, quindi, deve fare di più? "Sì, serve più attenzione. Servono più forze dell’ordine, più risorse per la prevenzione, presidi del territorio, repressione dei reati e promozione dell’". Il Governo rivendica gli investimenti sulla sicurezza, incolpando i precedenti governi della sinistra.