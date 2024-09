La ’Palazzina azzurra’ fa 90 anni | Un luogo di rappresentanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Grande festa, e presenza di pubblico, alla Palazzina azzurra, per la festa dei 90, promossa dall’Amministrazione comunale di San Benedetto e organizzato da Elisa Mori, Culture & Events, in collaborazione con Giorgia Berardinelli, sponsor l’impresa edile Panichi. "Questoè stato molte cose per San Benedetto, nel corso dei decenni: indipendentemente dal ruolo che incarnava la palazzina è stata un un importantedi", ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo. Poi l’intervento dell’ingegner Stefano Novelli, sulla figura dell’ingegner Luigi Onorati, che dal 1931 al 1967 diresse l’ufficio tecnico del comune, realizzando opere che hanno fatto la fortuna della città, come il lungomare e, appunto, l’edificio ’d’azzurro dipinto’.