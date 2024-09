La caserma del carabinieri è una priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Il programma di lavoro della nuova amministrazione di Loiano prevede obiettivi urgenti: la rimessa in funzione delladei, la salvaguardia e il potenziamento dell’ospedale, la manutenzione delle strade, l’efficientamento delle linee di trasporto, l’attivazione delle procedure per l’adozione del piano urbanistico generale e il nuovo regolamento edilizio, l’elaborazione di opportuni strumenti per le politiche giovanili. Lo aveva già annunciato il sindaco Roberto Serafini (nella foto): "Vanno messe a punto soluzioni sui problemi dell’utilizzo dell’edificio scolastico di via Roma e della baracchina e per assicurare, in tempi brevi, il compimento dei lavori in tutti i cantieri e le opere sui quali sono già stanziati finanziamenti.