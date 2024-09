Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Odile ad un bivio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) Il personaggio dicontinuerà ad essere al centrotrame de Il, come rivelano ledella soap opera di Rai 1. La ragazza, prossimamente, infatti, si ritroverà ad une dovrà prendere una decisione difficile. Ricordiamo chesi è trasferita a Milano ed è andata a vivere a villa Guarnieri in compagnia di sua madre Adelaide. L'arrivo della ragazza in città, però, ha avuto conseguenze inaspettate soprattutto a causa della difficoltà da parte didi adeguarsi alla sua nuova vita. La figlia della Contessa, in particolare, ha discusso con la madre in diverse occasioni soprattutto per l'atteggiamento di Adelaide che sta cercando di condizionare le sue scelte, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa.