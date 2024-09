Guardiola | Arteta ha informazioni sul City? Faccia chiarezza sia meno vago Ci siamo scritti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024) Pepnon ha gradito quando Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha affermato di conoscere bene il suo ex club (è stato il suo vice dal 2016 al 2019). Dopo il pareggio contro il Manchesterin Premier League, adera stato chiesto delle lamentele dei giocatori disulle tattiche di gioco dei Gunners, sulle presunte perdite di tempo, e lui ha risposto così: «Ci sono stato per quattro anni. Ho tutte lepossibili. Quindi le conosco. Credimi».: «deve essere più chiaro quando risponde, invece di stare sulle nuvole» La risposta dinon si è fatta attendere in conferenza stampa: «La prossima volta, Mikel deve essere più chiaro. Cosa significa quello che ha detto? Forse sta parlando del processo e delle centinaia di capi d’accusa forse si tratta di questo. Sa dellesu questo forse, non lo so.