Gemellaggio tra le Città Metropolitane di Napoli e Cancún

(Di sabato 28 settembre 2024) L’eonomia del Messico cresce: +4,8% nel 2021, +3,1% nel 2022, +3,2% nel 2023. È la 14ª economia mondiale e la 2ª dell’ America latina. E, soprattutto, per la sua posizione geografica, la sua legislazione e per una serie di trattati, è un hub di elezione per ogni impresa che voglia esportare verso i giganti del Nord, Stati Uniti e Canada, e verso il Sud America. E Quintana Roo, lo Stato in cui si trova, è l’area più dinamica del Messico. I rapporti economici con l’Italia sono buoni: il Messico è il primo Paese di destinazione dell’export italiano in America Latina. Una cifra di circa 8 miliardi di dollari, e una serie di record sia in termini percentuali che assoluti. Coinvolte tante imprese italiane.motore degli scambi.