Elettra Lamborghini denunciata per evasione fiscale | avrebbe omesso ricavi per un milione di euro Lei replica | Notizie infondate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) La cantante e influencer bolognese, seguita da milioni di follower sui social, è finita sotto i riflettori della Guardia di Finanza nell’ambito di una serie di controlli sui profitti di digital content creator e influencer. Questi accertamenti, condotti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, sono parte di un’indagine più ampia avviata già con figure come Gianluca Vacchi, mirata a verificare la regolaritàdi chi opera nel settore digitale.Leggi anche: Chi è Pasquale Manna, il tiktoker e venditore di auto a cui hanno sequestrato il deposito In particolare, le Fiamme Gialle di Bologna hanno concluso una verificasulla ditta individuale intestata a, con sede ad Argelato, nella provincia di Bologna. Secondo quanto emerso, alla cantante è stato contestato un importo che supera ildi