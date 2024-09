E’ morta Kubra Aykut l’influencer che si era sposata con se stessa Su TikTok raccontava la lotta contro l’anoressia | Perdo un chilo al giorno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Non voleva più mangiare. Perciò perdeva ungrammo al. Lo dichiarava leisu: “Il mio stomaco si rifiuta”. E ancora: “Ho perso fiducia e attaccamento nelle persone”. Era disperata, la giovane influencer di Istambuldopo il volo di cinque piani dal balcone dell’edificio in cui abitava. Le indagini sono in corso ma sembra che non ci siano dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio.si è lanciata perché voleva farla finita. Lo ha rivelato leilasciando un biglietto scritto a mano nell’appartamento di lusso in cui viveva. Aveva solo 26 anni ma era già. Non con un partner però. La ragazza aveva scelto di prendere in moglie sée aveva organizzato una celebrazione ‘ufficiale’ con tanto di bouquet, abito bianco, danze. Nel 2023, il video del suo matrimonio senza sposo (“Wedding without a Groom”) era diventato virale.