Coppa Bernocchi sale l’attesa | in gara i big del ciclismo Svelato il percorso

(Di sabato 28 settembre 2024) legnano – Lainizia a scoprire le proprie carte rivelando i nomi dei primi grandi campioni che hanno confermato la presenza al via il prossimo 7 ottobre. Questasu strada, che riunisce a Legnano i migliori talenti delinternazionale, promette una sfida emozionante, mettendo alla prova la resistenza e la strategia dei partecipanti. Laè la seconda tappa del Trittico Regione Lombardia, preceduta dallaAgostoni (domenica 6 ottobre) e seguita dalla Tre Valli Varesine (martedì 8 ottobre). Per gli appassionati di, si tratta di un appuntamento imperdibile. Ildel 2024, che partirà da San Giorgio su Legnano dopo un trasferimento a velocità controllata dapPiazza San Magno a Legnano, è statodal presidente Luca Roveda e dal direttivo della U.S. Legnanese 1913.