Brivio anziano ha un infarto in strada | salvato dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Lecco), 28 settembre 2024 – Si è accasciato a terra, colto da un improvviso. Lo hanno, grazie al dae, un defibrillatore semiautomatico esterno installato in. Senza il dae, uno dei 13 posizionati inpaese, probabilmente sarebbe morto prima dell'arrivo dei soccorritori. Un pensionato di 76 anni l'altra mattina ha avuto un malore in centro aed è svenuto al suolo, in arresto cardiaco. Quanti passavano da lì in quel momento lo hanno subito soccorso e hanno immediatamente telefonato agli operatori del 112, che li hanno messi in contatto con gli operatori della centrale di Areu, i quali li hanno guidati via telefono per utilizzare il dae prelevato dalla vicina postazione di emergenza. Poco dopo è intervenuto anche il consigliere comunale Emanuele Toccagni, impegnato come soccorritore dei Volontari del soccorso di Calolziocorte.