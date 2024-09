Bologna Italiano | Buono spirito dobbiamo pensare partita dopo partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) L’allenatore del, Vincenzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio interno 1-1 contro l’Atalanta: “Ci portiamo a casa lodei ragazzi, sono stati straordinari da quando siamo andati in 10. Mi era già capitato contro l’Atalanta, non iniziano a buttare palloni in mezzo, ma continuano ad avvolgere il gioco e ti scaraventano in area di rigore. Nel momento in cui continuano a mettere attaccanti, pensiamo al risultato, alla classifica e si è deciso di fare quei cambi. Il primo tempo è stato bellissimo, ennesimagiocata davvero a viso aperto contro l’Atalanta, l’inferiorità ha un po’ sporcato la. Castro ha giocato bene, sta crescendo: ha rifatto gol e si è mosso benissimo, soprattutto nel primo tempo quando ha continuato a farsi dare palloni in zona centrale.