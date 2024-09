Bianchi | Napoli vive di calcio e di entusiasmi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Ottavio, ex allenatore dele vincitore del primo scudetto, ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino”. Di seguito le sue parole.: “Conte è l’uomo giusto” Esordisce l’ex allenatore: “Conte? È l’uomo giusto per gestire un certo tipo di situazioni.die di: nei pro e nei contro. I giocatori che abitano qui o si sentono fenomeni o soffrono la pressione. E infatti ce ne sono alcuni che finiscono per non sentirsi a proprio agio. Visto dall’esterno mi sembra maestro nella gestione di queste dinamiche che vanno anche al di là del campo. Insomma: mi sembra che sia l’allenatore giusto al posto giusto”.sul ruolo del tecnico salentino Ancora: “Sta facendo il leader e vuole che ognuno sia al proprio posto. Sa bene che per le tattiche sono bravi tutti.