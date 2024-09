Bedetti suona la carica Serve un avvio sprint I tifosi ci spingeranno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Il capitano è pronto e ruggire. Francescoè di nuovo qui, nella sua Rimini, pronto a vivere assieme ai compagni una stagione di grandi emozioni, in campo e sugli spalti. Com’è questa vigilia? "Sono molto carico, lo devo dire. È stata una preparazione travagliata, con la questione del secondo straniero e gli acciacchi che ci hanno impedito di allenarci tutti assieme, ma adesso si parte e io sono dell’idea che la testa conti tantissimo. Gli allenamenti sono importanti e la testa anche. Sento energia da parte di tutti, vogliamo partire bene". Per lei è un ritorno, cosa l’ha colpita di più in questi mesi? "Lae la voglia che si avvertono in giro. Faccio un esempio. Alla presentazione ho trovato tanti nostriche per l’occasione erano ovviamente vestisti con eleganza, come l’occasione richiedeva.