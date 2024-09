Basket Bologna espugna Trapani nell’esordio della Serie A Vittorie esterne anche di Trento e Scafati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Salta completamente il fattore campo nei tre anticipiprima giornataA di. C’era grande attesa per la sfida tra la neopromossae la Virtus. Le attese sono state confermate, con la squadra di Banchi che si è imposta per 89-88 al termine di una partita combattutissima. Belinelli (15 punti e miglior marcatore per le V nere) e compagni vannosul +17 nel secondo quarto, maha la forza di rimontare e addirittura è avanti di cinque a quattro minuti dalla fine. Ci pensa Cordinier e Pajola a guidare la rimonta virtussina, con unache cede solo nel finale nonostante un Justin Robinson da 27 punti. La giornata si era aperta con la vittoriaDolomiti Energiasul campoUnahotels Reggio Emilia per 92-76. Una prestazione decisamente convincentesquadra di Galbiati, che parte subito forte e poi controlla la sfida.