ATP di Pechino 2024 Cobolli stacca il pass per i quarti di finale Anche Paolini avanza nel torneo WTA

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre– FlavioaididelAtp di. L'azzurro negli ottavi dioggi supera il russo Pavel Kotov, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-2 con una prova convincente.ora attende il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, e il francese Adrian Mannarino. NelWta diJasmine. La testa di serie numero 3 approda al terzo turno dopo il successo contro la danese Clara Tauson per 1-6, 7-5, 6-4. L'azzurra si prepara ad affrontare la polacca Magda Linette, testa di serie numero 31. (Fonte Adnkronos)