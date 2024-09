Antonelli è morto per la caduta in bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Lo spaventoso incidente in cui rimase coinvolto il giovane campione sammarinese di ciclismo Michael, durante la gara Firenze Viareggio del 15 agosto 2018, è da considerarsi l’unica e diretta causa della morte del ragazzo, avvenuta il 3 dicembre del 2020, dopo quelli che sua madre Marina Mularoni ha descritto come 841 giorni di agonia, tra ricoveri continui. Per questo, ieri mattina davanti al giudice Pasquale Cerrone, il pubblico ministero Leonardo De Gaudio, ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per i due imputati, Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice, entrambi accusati di omicidio colposo.