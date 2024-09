All’Orangerie della Villa Reale Da Renoir a Mirò e Picasso In mostra 120 capolavori grafici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) “Da, da Miró a Fontana. 120grafica del ‘900“. Da oggi fino al 23 febbraio l’OrangerieReggia di Monza ospita l’esposizione che indaga la scena artistica europea tra la fine dell’ottocento e il secondo dopoguerra, attraverso l’opera grafica dei suoi più grandi interpreti. La rassegna presenta oltre 120di autori molto conosciuti come Henri Toulouse- Lautrec, Paul Cézanne, Pablo, Vasilij Kandinskij, Marc Chagall, Joan Miró, fino a Lucio Fontana. Passa attraverso nomi meno presenti al grande pubblico come Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, fondatore del movimento artistico dell’Art Brut, e poi Alberto Burri e molti altri. Fogli originali e in alcuni casi molto rari o unici, mettono in luce l’importanzastampa d’arte come mezzo espressivo autonomo.