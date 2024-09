Zelensky alla Casa Bianca Armi a lungo raggio all’Ucraina | Ma non per colpire in Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Lanon prevarrà. Gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro" dice Joe Biden a Volodymyraccogliendolo ieri sera nello Studio Ovale. "Apprezziamo profondamente il fatto che Ucraina e America siano fianco a fianco dal primo momento di questa terribile invasione russa, la vostra determinazione – replica– è incredibilmente importante per noi". E non sono solo parole. Gli effetti speciali non piegano l’America che offre aun mega pacchetto di aiuti tra i quali spicca (fra Patriot, razzi controcarro, munizioni per Himars e blindati vari) anche un altro gioiellino bellico, le temibili “bombe plananti“ Agm154-Joint standoff weapon, che se lanciate in quota possonofino a 130 chilometri di distanza.