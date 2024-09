Welcome Week in Università La parata degli studenti con le bandiere di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Qualcuno arriva dalla Cina, altri dalla Bosnia o da altri Paesi europei. Insieme hanno disegnato le loroe le hanno portate in giro per le vie del centro, colorando la città nonostante la pioggia. Ieri Pavia ha vissuto la giornata clou della, la settimana con cui l’dà il benvenuto alla sempre più numerosa comunità distranieri. "Pavia è bella – ha detto una studentessa cinese che frequenta il corso di comunicazione – mi piace molto, anche se la Cina mi manca un po’". L’evento è progettato per accogliere calorosamente i nuoviinternazionali e gliin scambio, offrendo loro un’introduzione completa alla vita universitaria e alla città. "Sto frequentando il corso di laurea magistrale – ha aggiunto una ragazza bosniaca –. Non pensavo che Pavia fosse così carina".